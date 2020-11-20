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В Раду внесли законопроект о продлении «особого статуса» оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Вчера, 17:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховную Раду в понедельник внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Как сообщает сайт Верховной Рады, инициаторами законопроекта выступили народные депутаты из партии «Слуга народа».

Сейчас на сайте ВР текст документа отсутствует. По словам нардепа из партии «Голос» Ярослава Железняка, голосовать за законопроект за основу и в целом будут на следующей неделе.

На прошлой неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об «особом статусе», скорее всего, будет продлен на год, до конца 2021 года.

Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» № 1680-VII) — закон, разработанный в соответствии с положениями Минского протокола и принятый Верховной радой Украины 15 сентября 2014 года. Предполагал введение особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для отдельных районов Донецкой и Луганской областей — территорий, не контролировавшихся украинскими силами по состоянию на день принятия закона.

17 марта 2015 года Верховная рада Украины приняла новую версию закона «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Согласно новой редакции, все особые полномочия отдельные районы Донецкой и Луганской области получат после проведения местных выборов, которые украинские власти намерены провести по украинским законам и международным стандартам с участием всех политических сил Украины.


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