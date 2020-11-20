Павел Лисянский отстранён от работы. Полиция начала расследование инцидента

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского из-за избиения им работника гостиничного комплекса «Монарх» на Донбассе.

Также полиция открыла производство из-за избиения представителем Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским охранника в кафе в Святогорске Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, к правоохранителям обратились работники развлекательного заведения с сообщением, что у них в кафе происходит драка.

Во время конфликта пострадал охранник. Для оказания медицинской помощи 56-летнего мужчину доставили в травматологический пункт.

»Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Сейчас идет проверка, выясняются все обстоятельства инцидента

На видео, снятом очевидцем, видно, что после замечаний охранника представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей напал на мужчину, повалил на пол и бил его ногой.