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В СБУ считают что предотвратили в Луганской области ущерб бюджету на 760 млн гривень

Вчера, 11:38 citynews.net.ua | Напечатать

В 2020 году Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в рамках защиты объектов критической инфраструктуры предотвратило нанесение ущерба государству более чем 760 000 000 гривень.

Об этом сообщает прессс-служба СБУ.
Правоохранители предупредили перечисление более 87 млн гривень гривен местной коммерческой структуре, которая фигурирует в уголовном производстве по растрате бюджетных денег. Представители фирмы подозреваются в выводе в тень государственных средств, выделенных на строительство жилых домов для переселенцев.
Также за этот период сотрудники СБУ разоблачили махинации с нелегальным поставкам товаров на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области более чем на 43 миллиона гривень. Установлено, что фигуранты использовали схемы так называемого «прерванного транзита» через территорию РФ.
Пенсионному фонду и Фонду социального страхования возвращено более 5 млн гривень. Эти деньги были, в частности, незаконно начисленные как пенсии и другие соцвыплаты гражданам, умершим на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.
Также блокирована деятельность организованной группировки, которая причастна к хищению бюджетных средств, выделенных на проведение капремонта объектов социальной инфраструктуры в городе Кременная. Для этого злоумышленники использовали свои связи с представителями местных органов власти.
Материалы по другой группе, которая действовала при участии депутата городского совета и нанесла местному бюджету миллионные убытки, уже находятся на рассмотрении в суде.
В рамках уголовных производств по установленным фактам противоправной деятельности 28 фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений.


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