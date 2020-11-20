В День ЗСУ волонтеры и военные запустили флаг Украины в сторону оккупированной Горловки - видео

Украинские военные и волонтеры запустили в небо над временно оккупированной Россией и ее террористами Донецкой областью флаг Украины.

Как сообщили в пресс-центре ООС, флаг размером 120 квадратных метров полетел в сторону оккупированной Горловки. Его подняли в небо с помощью воздушных шаров с гелием.

Акция была посвящена Дню Вооруженных сил Украины, который отмечали 6 декабря. В ней также участвовали военнослужащие ОТУ.