» » В Кабмине пообещали выплатить долги по зарплате перед шахтерами до конца года

В Кабмине пообещали выплатить долги по зарплате перед шахтерами до конца года

Вчера, 10:23 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины принял решение о распределении средств, что позволит направить 1,4 млрд гривень на выплату зарплаты работникам государственных угольных предприятий.
Как сообщили в пресс-службе КМУ, задолженность перед работниками государственных угольных шахт обещают погасить в ближайшее время.

Это стало возможным благодаря изменениям в Государственный бюджет на 2020 год, которые были приняты Верховной Радой Украины 17 ноября и которые вступили в силу 28 ноября. Уже на очередном заседании Правительство утвердило порядок направления в государственный бюджет поступлений от ПАО «Укрнафта», за счет которых будет профинансировано погашение задолженности перед шахтерами.

В Госбюджете-2020 (редакция от 14.11.2019) расходы по программе «Реструктуризация угольной отрасли» составляли 1,96 млрд гривень, которые были распределены на 12 месяцев равными частями по 163,5 млн гривень ежемесячно. Однако этих средств было недостаточно для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угольных предприятий.

Кроме того, в апреле изменениями в Госбюджет-2020 (от 13.04.2020) расходы по программе «Реструктуризация угольной отрасли» был увеличен на 1,6 млрд гривень до 3,56 млрд, что позволило обеспечить погашение задолженности и выплаты текущих заработных плат весной - летом 2020 года.

В ноябре изменениями в Госбюджет-2020 (от 17.11.2020) расходы по программе «Реструктуризация угольной отрасли» было вновь увеличен на 1,4 млрд гривень. Эти средства будут направлены на погашение остатка задолженности по зарплате работникам государственных угольных предприятий.

Следует заметить, что за 11 месяцев 2020 году на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате государственными угледобывающими предприятиями направлено 5,3 млрд гривень, в том числе из госбюджета 3,6 млрд.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:33

В Раду внесли законопроект о продлении «особого статуса» оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Вчера, 16:57

Павел Лисянский отстранён от работы. Полиция начала расследование инцидента

Вчера, 16:47

Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации предпринимателям за «локдаун»

Вчера, 11:47

Представитель омбудсмена Верховной Рады Павел Лисянский побил человека в Святогорске, — видео

Вчера, 11:38

В СБУ считают что предотвратили в Луганской области ущерб бюджету на 760 млн гривень

Вчера, 11:02

В День ЗСУ волонтеры и военные запустили флаг Украины в сторону оккупированной Горловки - видео

Вчера, 10:23

В Кабмине пообещали выплатить долги по зарплате перед шахтерами до конца года

Вчера, 09:45

Местные бюджеты Луганской области получили более 3,3 млрд гривень

6-12-2020, 19:42

Зеленский на Донбассе раздал награды защитникам Украины

6-12-2020, 19:10

За два дня в Луганской области более 300 человек заболели COVID-19

4-12-2020, 17:24

Подготовка к локдауну: Кто из ФОПов получит помощь от государства во время карантина

4-12-2020, 14:23

Укрпочта выпустила маркированные конверты с Героями Украины

Новости Украины:

4-12-2020, 11:05

В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

3-12-2020, 11:16

Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

2-12-2020, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

1-12-2020, 12:45

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

26-11-2020, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

25-11-2020, 13:10

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ

25-11-2020, 11:31

В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения неизвестным предметом

23-11-2020, 14:13

В Киеве полиция оштрафовала 17 человек за отсутствие маски

22-11-2020, 22:15

Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

22-11-2020, 21:57

Андрей Садовый по данным экзит-поллов остался мэром Львова

20-11-2020, 13:44

Как выбирать осеннюю одежду для детей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Кабмине пообещали выплатить долги по зарплате перед шахтерами до конца года » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня