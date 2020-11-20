В Кабмине пообещали выплатить долги по зарплате перед шахтерами до конца года

Кабинет министров Украины принял решение о распределении средств, что позволит направить 1,4 млрд гривень на выплату зарплаты работникам государственных угольных предприятий.

Как сообщили в пресс-службе КМУ, задолженность перед работниками государственных угольных шахт обещают погасить в ближайшее время.

Это стало возможным благодаря изменениям в Государственный бюджет на 2020 год, которые были приняты Верховной Радой Украины 17 ноября и которые вступили в силу 28 ноября. Уже на очередном заседании Правительство утвердило порядок направления в государственный бюджет поступлений от ПАО «Укрнафта», за счет которых будет профинансировано погашение задолженности перед шахтерами.

В Госбюджете-2020 (редакция от 14.11.2019) расходы по программе «Реструктуризация угольной отрасли» составляли 1,96 млрд гривень, которые были распределены на 12 месяцев равными частями по 163,5 млн гривень ежемесячно. Однако этих средств было недостаточно для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угольных предприятий.

Кроме того, в апреле изменениями в Госбюджет-2020 (от 13.04.2020) расходы по программе «Реструктуризация угольной отрасли» был увеличен на 1,6 млрд гривень до 3,56 млрд, что позволило обеспечить погашение задолженности и выплаты текущих заработных плат весной - летом 2020 года.

В ноябре изменениями в Госбюджет-2020 (от 17.11.2020) расходы по программе «Реструктуризация угольной отрасли» было вновь увеличен на 1,4 млрд гривень. Эти средства будут направлены на погашение остатка задолженности по зарплате работникам государственных угольных предприятий.

Следует заметить, что за 11 месяцев 2020 году на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате государственными угледобывающими предприятиями направлено 5,3 млрд гривень, в том числе из госбюджета 3,6 млрд.