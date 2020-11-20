Местные бюджеты Луганской области получили более 3,3 млрд гривень

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-ноября 2020 годf в местные бюджеты поступило 3,331 млрд гривень.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 поступления увеличились на 265,1 млн гривень. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, 2,404 млрд гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 230,5 млн гривень. Единого налога поступило 408,6 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 32,4 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганской области в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.