Зеленский на Донбассе раздал награды защитникам Украины

В День Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.

Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

«Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет», — сказал Президент.

Владимир Зеленский также выразил благодарность семьям военных за то, что они дарят героям уверенность и тепло.

«Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам», — отметил Глава государства.

Напомним — в ноябре секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил что в Украине провалено финансирование оборонного заказа. А по словам главы предприятия «Артем» Виталия Витюка, назначенные Зеленским руководители Минобороны не покупают артиллерийские снаряды украинского производства.

Также до сих пор нет контракта на оснащение украинских частей новейшей противокорабельной ракетой «Нептун», способной уничтожать российские корабли в случае атаки на побережье Черного моря.