За два дня в Луганской области более 300 человек заболели COVID-19

За два дня в Луганской области более 300 человек заболели COVID-19Вчера, 19:10
За 4-5 декабря в Луганской области выявлен 301 новый заболевший COVID-19. В пятницу, 4 декабря диагноз подтвердили у 184 человек и еще 117 заболевших выявили 5 декабря.
Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Также увеличилось количество заболевших в Сватовском, Новоайдарском, Старобельском и Троицком районах.
Всего с начала тестирования в Луганской области заболели 7027 человек, из них 186 - умерли от осложнений.
В Украине за 5 декабря выявлено 11 590 новых случаев коронавируса. Умерли от осложнений 167 человек.
Днем ранее выявлено 13825 заболевших и 226 человек скончались от последствий COVID-19.