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За два дня в Луганской области более 300 человек заболели COVID-19

Вчера, 19:10 citynews.net.ua | Напечатать

За 4-5 декабря в Луганской области выявлен 301 новый заболевший COVID-19. В пятницу, 4 декабря диагноз подтвердили у 184 человек и еще 117 заболевших выявили 5 декабря.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в городах  Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Также увеличилось количество заболевших  в Сватовском, Новоайдарском, Старобельском и Троицком районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области заболели 7027 человек, из них 186 - умерли от осложнений.

В Украине за 5 декабря выявлено 11 590 новых случаев коронавируса. Умерли от осложнений 167 человек.
Днем ранее выявлено 13825 заболевших и 226 человек скончались от последствий COVID-19.


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