В Луганской области за сутки 99 новых случаев COVID-19. Трое людей умерли

За 18 ноября в Луганской области выявлено 99 новых случаев коронавируса. В результате осложнений умерли трое пациентов. Наибольший уровень заболеваемости сохраняется в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Троицком районе.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 5385 заболевших COVID-19, из них 133 человека умерли.

В Украине за сутки выявлено рекордное количество случаев коронавируса - всего 13357 заболевших и 257 умерших.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1348 больных, Днепропетровской - 1128, Киевской - 786, Запорожской - 748 и Черкасской - 726 областях.

С начала тестирования в Украине выявлено 583 510 случаев COVID-19, от которого умерли уже 10 369 человек, а 266 479 человек выздоровели.

Пока в Украине проводят симптоматической лечение. Но в следующем году возможно начнутся поставки вакцины предотвращающей заражение или позволяющее болезни проходить в легкой форме.

Благодаря международному сотрудничеству Украина имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равному 20% населения бесплатно.

Около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.