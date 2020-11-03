» » В Луганской области 71 новый случай COVID-19 и один человек умер

В Луганской области 71 новый случай COVID-19 и один человек умер

Сегодня, 09:41 citynews.net.ua | Напечатать

За 17 ноября в Луганской области выявили 71 новый случай COVID-19, один человек скончался от последствий коронавируса. Наибольший уровень заболеваемости в городах Северодонецк и Лисичанск, а также в приграничных с РФ районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 5286 заболевших коронавирусом. Их них умерли от осложнений 130 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 12 496 новых заболевших, умерли от осложнений и нехватки кислорода в больницах 256 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в Киеве -1213 заболевших, Днепропетровской - 1023, Черкасской - 800, Киевской - 774 и Запорожской - 708 областях.

Чаще всего от осложнений умирали люди в Запорожской области - 24 человека, Киеве - 23, Полтавской области - 22, Днепропетровской - 19, Житомирской - 17, Киевской и Сумской - 15 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 570 153 человек, выздоровели 259 079 человек, умерли в результате осложнений 10112 человек.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:16

В Луганской области первые восемь пострадавших от российских обстрелов получат компенсацию за жилье

Сегодня, 13:13

Северодонецк попал в программу Европейского банка по обновлению общественного транспорта

Сегодня, 09:41

В Луганской области 71 новый случай COVID-19 и один человек умер

Сегодня, 09:31

Российские террористы обстреливали Новотроицкое и Шумы из гранатометов

Вчера, 16:42

Умер театральный режиссёр Роман Виктюк

Вчера, 15:58

Матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной отменен из-за карантина игроков

Вчера, 12:28

Бывшего чиновника Апелляционного суда Луганской области подозревают в начислении незаконных премий

Вчера, 10:45

В Донецкой области директор лесхоза разрешил вырубить 3000 дубов в заказнике

Вчера, 09:53

Школы и библиотеки Луганской области получили 600 экземпляров книги «Дело Василия Стуса»

Вчера, 09:29

В Луганской области за сутки 6 человек умерли от COVID-19

Вчера, 09:21

Российские террористы один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

16-11-2020, 20:56

В Станице Луганской убийство военного пытались выдать за самоубийство

Новости Украины:

Сегодня, 11:17

На одесской таможне обнаружили 22 кг кокаина

Вчера, 15:49

В Одессе новым мэром стал старый Труханов

12-11-2020, 14:51

Митингующие против бесполезного «карантина выходного дня» перекрывали трассу Киев-Чоп

12-11-2020, 11:21

СБУ предупредила в Одессе массовую фальсификацию выборов городского головы

11-11-2020, 11:56

В Киеве и еще 22 городах рестораторы вышли на протест из-за карантина «выходного дня»

10-11-2020, 11:03

Зеленский назначил временного главу Одесской областной администрации

6-11-2020, 15:52

Кличко объявлен победителем на выборах мэра Киева

5-11-2020, 20:07

Зеленский уволил одесского губернатора Максима Куцего

5-11-2020, 13:05

В Одессе выбрали дату второго тура выборов городского головы

5-11-2020, 12:49

В Киеве опять заминировали станцию метро

5-11-2020, 10:29

В Одессе задержали банду похитителей людей

3-11-2020, 13:09

В Киеве «заминировали» ТЦ «Глобус» на Майдане

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

В Луганской области 71 новый случай COVID-19 и один человек умер » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня