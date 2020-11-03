В Луганской области 71 новый случай COVID-19 и один человек умер

За 17 ноября в Луганской области выявили 71 новый случай COVID-19, один человек скончался от последствий коронавируса. Наибольший уровень заболеваемости в городах Северодонецк и Лисичанск, а также в приграничных с РФ районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 5286 заболевших коронавирусом. Их них умерли от осложнений 130 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 12 496 новых заболевших, умерли от осложнений и нехватки кислорода в больницах 256 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в Киеве -1213 заболевших, Днепропетровской - 1023, Черкасской - 800, Киевской - 774 и Запорожской - 708 областях.

Чаще всего от осложнений умирали люди в Запорожской области - 24 человека, Киеве - 23, Полтавской области - 22, Днепропетровской - 19, Житомирской - 17, Киевской и Сумской - 15 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 570 153 человек, выздоровели 259 079 человек, умерли в результате осложнений 10112 человек.