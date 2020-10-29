Бывшего чиновника Апелляционного суда Луганской области подозревают в начислении незаконных премий

Бывшему руководителю аппарата-председателю ликвидационной комиссии Апелляционного суда Луганской области сообщено о подозрении в завладения чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, по данным следствия, должностное лицо суда с ноября 2018 года по февраль 2019 вносило ложные сведения в финансовой документации и без согласования с Государственной судебной администрацией Украины незаконно начислял себе и своему заместителю ежемесячные премии, а также надбавки за интенсивность труда. Вследствие неправомерных действий Государственной судебной администрации Украины нанесен материальный ущерб в размере более 145 тыс. гривень.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога.