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Школы и библиотеки Луганской области получили 600 экземпляров книги «Дело Василия Стуса»

Вчера, 09:53 citynews.net.ua | Напечатать

Школы и библиотеки Луганской области получили 600 экземпляров книги «Дело Василия Стуса». Документальная книга Вахтанга Кипиани, которую пытается запретить Медведчук, была подарена Львовским областным советом.

«Важно знать историю родной страны. Эти 600 книг получат библиотеки и учебные заведения Луганщины. К ним будут иметь доступ исследователи, ученые, студенты, учащиеся школ. Через библиотечную систему с изданием Вахтанга Кипиани ознакомится и массовый читатель», - отметила исполняющая обязанности главы Луганской областной государственной администрации Екатерина Безгинская.

Она поблагодарила львовян за многолетнее сотрудничество в рамках проекта «Изменим страну вместе».

Книги «Дело Василия Стуса» получат 293 библиотеки и 297 учебных заведений Луганщины. В Северодонецк партию книг привез глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

Решение о закупке книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» для библиотек двух областей поддержано еще месяц назад на президиуме Львовского областного совета.


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Школы и библиотеки Луганской области получили 600 экземпляров книги «Дело Василия Стуса»