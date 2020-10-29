Российские террористы один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

Российские террористы один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой областиВчера, 09:21
16 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
В течение дня наблюдалась тишина, однако вечером в Донецкой области со стороны временно оккупированного поселка Пикуза российские террористы обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Гнутово.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
За текущие сутки, 17 ноября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.