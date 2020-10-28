В Станице Луганской убийство военного пытались выдать за самоубийство

Военной прокуратурой Луганского гарнизона разоблачен и задержан военнослужащий, пытавшийся скрыть убийство товарища, обставив его смерть как самоубийство.

16 ноября 2020 в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

Следственно-розыскными мероприятиями было установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида.

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. После предъявления доказательств, он признался в убийстве солдата и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас военными прокурорами проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Станично-Луганского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.