За выходные в Луганской области выявили 207 новых случаев COVID-19. Два человека умерли

За выходные в Луганской области выявили 207 новых случаев COVID-19. Два человека умерлиВчера, 13:17
В Луганской области 207 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены за прошедшие выходные дни 14-15 ноября.
Как сообщили в пресс-службе Луганской обладминистрации, за все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5147 человек. Из них выздоровели – 2648, лечатся - 2376 (321 - стационарно, 2055 - амбулаторно).
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 75-летняя женщина из Беловодского района и 72-летний мужчина из города Северодонецк.
Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 123 человека.