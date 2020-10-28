За выходные в Луганской области выявили 207 новых случаев COVID-19. Два человека умерли

В Луганской области 207 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены за прошедшие выходные дни 14-15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Луганской обладминистрации, за все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 5147 человек. Из них выздоровели – 2648, лечатся - 2376 (321 - стационарно, 2055 - амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 75-летняя женщина из Беловодского района и 72-летний мужчина из города Северодонецк.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 123 человека.