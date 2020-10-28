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13 ноября в Луганской области подтвержден 141 новый случай COVID-19

Вчера, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

За 13 ноября в Луганской области подтвержден 141 новый случай COVID-19. В Украине очередной антирекорд - 12 524 заболевших за день.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Северодонецке - 37 человек, Лисичанске - 21, Рубежном - 13.

Белокуракинский район - 6, Кременской - 9, Меловской - 1, Новоайдарский - 3, Попаснянский - 8, Сватовский - 6, Станично-Луганский - 3, Старобельский - 7, Троицкий - 27.
За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 5081 человека.
Из них выздоровели - 2640 (83 за последние сутки); лечатся - 2319 (305 - стационарно, 2014 - амбулаторно).
Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умер 72-летний мужчина из города Северодонецк.
Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 122 человека.


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