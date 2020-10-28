В Луганской области за сутки 118 новых случаев COVID-19 и один умерший

За 12 ноября в Луганской области выявили 118 новых случаев COVID-19. От осложнений коронавирусной инфекции умер 1 человек.

Наибольший уровень заболеваемости в городах Северодонецк и Лисичанск, а также приграничных с Россией районах - Сватовском и Марковском.

Всего с начала эпидемии в Луганской области выявлено 4940 заболевших и 121 человек умер.

В Украине за прошедшие сутки установлен очередной рекорд заболеваемости - выявлено 11787 случаев COVID-19 и 172 человека скончались от осложнений.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирус за весь период пандемии - 1083 человека.

Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Днепропетровской - 740, Запорожской - 727, Сумской - 680 и Киевской - 672 областях.

Летальных случаев больше всего было в Полтавской области - 19 человек, в Киеве, Харьковской и Черновицкой областях - по 13 во Львовской области - 12, а также в Житомирской и Донецкой областях где умерли по 10 человек.