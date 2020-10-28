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Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 2,8 млрд гривень ЕСВ

Сегодня, 12:18 citynews.net.ua | Напечатать

В январе-октябре 2020 года предприятия и предприниматели Луганщины уплатили в бюджет 2 млрд 829 400 000 гривень единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Среди основных источников поступлений единого социального взноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц - предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц.
Наиболее значительные суммы поступили от плательщиков, зарегистрированных в Северодонецке (984,7 млн гривень) и в Лисичанске (722,7 млн гривень).


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Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 2,8 млрд гривень ЕСВ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня