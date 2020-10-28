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Дело «Роттердам+» закрыто из-за отсутствия доказательств - прокурор

Сегодня, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

Дело «Роттердам+» было закрыто из-за недостаточности собранных детективами НАБУ доказательств, и попытка НАБУ снять с дела прокурора, принявшего это решение, объясняется проявлением несогласие с объективным процессуальным решением. Об этом пишет РБК.

Как сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко в ходе судебного заседания 11 ноября, из-за недостаточности доказательств оснований для составления обвинительного акта установлено не было. Поэтому осталось принять единственное решение — закрыть уголовное производство, что было сделано в соответствии с функциональными и профессиональными обязанностями.

Он также добавил, детективы НАБУ обратились в суд для его отвода только потому, что именно он как старший прокурор группы прокуроров принял постановление о закрытии дела.

«Это заявление не связано с наличием предусмотренных УПК оснований для отвода, она связана с принятием конкретного процессуального решения… Говоря о том, что прокурор был по мнению детективов предвзятым, они заявляют отвод не группе прокуроров, которая осуществляла в совокупности процессуальное руководство в этом уголовном производстве, а только одному прокурору, который принял решение о его закрытии», — отметил прокурор.

Напомним, дело «Роттердам +» было закрыто прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение судья Олейник приняла по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

После этого детективы НАБУ попытались сменить прокурора, но ВАКС подтвердил законность и правомочность действий процессуального руководителя, который постановил закрыть дело «Роттердам+».


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