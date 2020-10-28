На Донбассе из всех КПВВ работает только Станица Луганская

Российские террористы продолжают блокировать пропуск граждан через КПВВ в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, из семи КПВВ на линии разграничения пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только через КПВВ «Станица Луганская».

Со стороны подконтрольной Украине открыты все КПВВ, в том числе и новые в Счастье и Золотом, но российские боевики отказываются пропускать граждан.

«По состоянию на 11:00 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: четвёртый Донецкой области, 3 — в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в Станице Луганской. В остальных шести пунктах въезда-выезда Донецкой и Луганской области еще не прошло ни одного человека», — сообщил представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

По состоянию на 11:00 на КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны оформлено 200 человек, со стороны временно оккупированной российскими боевиками территории — 278 человек.