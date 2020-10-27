В Украине рекордный уровень заболеваемости COVID-19. В Луганской области - 84 новых случая

11 ноября в Украине было выявлено рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - всего во всех областях 11057 заболевших, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6235 человек.

В Луганской области за последние сутки выявлено 84 новых случая коронавируса.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Новоайдарском и Троицком районах.

В Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 931, Запорожской - 799, Киевской - 700, Одесской - 663 и Полтавской - 624 областях.

Наибольшее количество умерших - в Донецкой области, где 19 человек скончались от последствий коронавируса.

В Днепропетровской и Одесской умерли по 17 человек, в Киевской - 14, Закарпатской и Запорожской - по 12, а также в Киеве, Харьковской и Львовской областях по 11.

За все время пандемии в Украине заболели 500 865 человек, из них 227 694 человека выздоровели, 9145 человек скончались.