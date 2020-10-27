Российские террористы обстреляли Каменку, Водяное и Пески из минометов - 1 боец ранен

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии.

В Донецкой области российские террористы открывали огонь из автоматического станкового гранатомета в районе поселка Пески. Вблизи Водяного - обстреляли позиции ВСУ из миномета калибра 82 миллиметра.

Недалеко от населенного пункта Каменка боевики вели обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.