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В Луганской области синоптики прогнозируют туман и заморозки

Вчера, 11:29 citynews.net.ua | Напечатать

По сообщению Украинского Гидрометцентра, ночью и утром в Луганской области снижение температуры, заморозки, вероятные туманы - снижение видимости.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду:

Прогноз погоды на 11 ноября 2020 по Луганской области - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем ​​2-7 градусов тепла.

По городу Северодонецк - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью около 0 градусов, днем ​​5-7 градусов тепла.

По городу Луганск - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-2 градусов мороза, днем ​​5-7 градусов тепла.

Прогноз погоды по Луганской области на 12 ноября - 15 ноября 2020

12.11.2020 - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

13.11.2020 - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

14.11.2020 - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

15.11.2020 - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

Температура воздуха постепенно снижается, вскоре ночью будет мороз.


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