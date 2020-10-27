В Луганской области синоптики прогнозируют туман и заморозки

По сообщению Украинского Гидрометцентра, ночью и утром в Луганской области снижение температуры, заморозки, вероятные туманы - снижение видимости.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду:

Прогноз погоды на 11 ноября 2020 по Луганской области - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем ​​2-7 градусов тепла.

По городу Северодонецк - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью около 0 градусов, днем ​​5-7 градусов тепла.

По городу Луганск - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-2 градусов мороза, днем ​​5-7 градусов тепла.

Прогноз погоды по Луганской области на 12 ноября - 15 ноября 2020

12.11.2020 - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

13.11.2020 - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

14.11.2020 - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

15.11.2020 - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

Температура воздуха постепенно снижается, вскоре ночью будет мороз.