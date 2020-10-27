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На Луганщине 860 млн гривень из коронавирусного фонда разделит топ-тройка автодорожного картеля

Сегодня, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

Все завершеные тендеры Луганской службы автомобильных дорог на ремонт покрытия, которые частично профинансированы из Фонда по противодействию COVID-19 выиграли три лидера Национальной ассоциации дорожников Украины - ООО «Автомагистраль-Юг», ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» и ООО «Ростдорстрой».

Об этом пишут Наші Гроші.

Речь идет о восьми тендерах Службы автомобильных дорог в Луганской области совокупной стоимостью 4,35 миллиарда гривень. На них, согласно Постановлению Кабмина, выделено 860 млн гривень из Фонда борьбы против COVID-19, то есть 20% стоимости договоров будет профинансировано за счет средств, направленных на преодоление пандемии коронавируса.

Половину всех договоров стоимостью 2,18 миллиарда гривень подписало ООО «Автомагистраль-Юг» - это безусловный лидер подрядов Укравтодора с орбиты Александра Бойко. Речь идет о текущем среднем ремонте таких дорог:

  • Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк на участке км 20 + 000 - км 39 + 960;
  • Н-26 Чугуев - Меловое (через г.Старобельск) на участке км 195 + 000 - км 230 + 000;
  • Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшовка» - Старобельск - Бахмут на участке км 141 + 100 - 155 + 100;
  • Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар, на участке км 7 400 - км 44 + 960;

Средняя скидка компании на всех четырех тендерах составляла около 5%. На всех закупках компания конкурировала только с коллегами по НАГУ - «Ростдорстрой» и «Онур Конструкцион Интернешнл». На двух тендерах в картелю присоединилось и ООО «Славдорстрой» - лидер дорожных подрядов в Донецкой области, - однако картину скидок это не изменило.

Еще два договора - на текущий средний ремонт трассы Н-26 Чугуев - Меловое на участке км 230 + 000 - км 265 + 000 и на участке км 265 + 000 - 300 + 885 совокупной стоимостью 1,87 миллиарда гривень выиграла турецкая «Онур Конструкцион Интернешнл» - на обоих аукционах она разыграла подряды с двумя другими представителями НАГУ со скидкой менее 5%. А два тендера, в которых победил «Ростдорстрой» - на текущий средний ремонт дорог Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк на участке км 0 + 000 - км 20 + 000 и Т-13-16 Подъезд к м. Первомайска на участке км 0 +000 - км 8 200 - компания разыграла только с «Автомагистраль-Юг», со средней скидкой всего 4%.

Если бы компании демонстрировали больший уровень падения по цене на аукционах, чем 4-5%, то финансирование из COVID-Фонда (20% от суммы всех 8 тендеров) можно было направить на другие статьи расходов.

При этом только в одном договоре из восьми имеются локальные сметы к договору - в других ни Заказчик, ни подрядчик не опубликовали Протокол согласования цен на материальные ресурсы, договорную цену со сметами, которые могли бы показать цены на основные строительные материалы.

Официально «Автомагистраль-Юг» принадлежит одесситам Олегу Наливанному и Валерию Короткову. Но контроль над компанией имеет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы «Дорожник-97», которая  является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для «Автомагистрали-Юг». Сейчас компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины. Президент НАГУ Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Учредителями компании «Онур Конструкцион Интернешнл» являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион. С ней связана фирма «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S» (Турция). Ранее Владимир Зеленский в качестве комика «Квартала 95» гастролировал в Турции в отеле «Онур», а после выигрыша президенстских выборов - предлагал отдавать этой фирме подряды вообще без тендеров.

ООО «Ростдорстрой» входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму «Оттема» (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер - депутат Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Труханова.


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На Луганщине 860 млн гривень из коронавирусного фонда разделит топ-тройка автодорожного картеля » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня