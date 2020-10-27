В Попаснянском районе при разминировании обнаружили 5 снарядов

За прошедшие сутки, 10 ноября, пиротехническими расчетами ГУ ДСНС Украины в Луганской области обследовано 4,21 га территории в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Всего обнаружено и изъято 46 артиллерийских снарядов, 13 минометных мин и 16 гранат.

Также в рамках реализации совместного проекта ДСНС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию по очистке (разминирования) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины обследовано 0,1164 га в Попаснянском районе.

Там обнаружено и передано под охрану Национальной гвардии пять артиллерийских снарядов.