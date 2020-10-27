Российские террористы продолжают блокировать КПВВ в Золотом и Счастье

Из семи КПВВ на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в «Станице Луганской».

НА КПВВ в Счастье и Золотое продолжается запрет на пересечение со стороны российских террористов.

Со стороны подконтрольной Украине все 7 КПВВ открыты с 8:00 в Донецкой и Луганской областях. Но пропуск в обоих направлениях осуществляется только в «Станице Луганской».

В пунктах въезда-выезда Донецкой области еще не прошло ни одного человека. «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое», «Гнутово» — пока не По состоянию на 9:00 на КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны оформлено 37 человек, из временно оккупированной территории — 48 человек.

»В настоящее время у нас количество персонала позволяет осуществлять пропускные операции во всех КПВВ.

Отметим, что и вчера, 10 ноября, пропуск через линию разграничения осуществлялся фактически только в КПВВ «Станица Луганская».