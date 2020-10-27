В Луганской области 95 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 10 ноября в Луганской области выявлено 95 новых случаев коронавируса. В результате осложнений умерли 3 человека. Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, а также Новопсковском и Старобельском районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 4738 случаев COVID-19. Умерли от осложнений 120 человек.

В Украине за 10 ноября выявили 10611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6802 человека.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

За все время тестирования в Украине COVID-19 заболели 489 808 человек, из них 221 459 человек выздоровели, а 8947 умерли.