Российские террористы обстреливают позиции ВСУ из минометов и пулеметов - 1 боец ранен

10 ноября российские террористы дважды нарушили режим прекращения огня в Донецкой области.

По позициям ВСУ в районе Водяного боевики вчера днем вели обстрел из стрелкового оружия, а вечером - обстреливали украинских военных из минометов калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Сегодня, 11 ноября, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Недалеко от населенного пункта Каменка боевики из стрелкового оружие и крупнокалиберного пулемета обстреляли позиции ВСУ.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Боец был доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Вместо адекватного ответа на подавление огневых точек российских террористов, в штабе ООС обещали отправить жалобу в СЦКК, являющуюся неформальной организацией для переговоров о прекращении огня.