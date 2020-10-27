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В Луганской области разворовывали средства налогоплательщиков при ремонте больниц и школ

Сегодня, 16:24 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения средствами налогоплательщиков при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области.

По данным предварительного следствия органов безопасности установлено, что организовал сделку в 2018 году «влиятельный» бизнесмен из города Кременная.

К противоправной деятельности он привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и ​​торговли строительными материалами.

Пользуясь служебным положением, чиновник обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ на социальных объектах района.

После чего подконтрольное участникам схемы предприятие-проектант искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы участники сделки закупали по завышенным ценам у приближенных фирм, а разницу переводили в наличные и присваивали.

Оперативники спецслужбы установили, что за время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн гривен.

Задокументировано, что только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 000 гривен. Точная сумма ущерба, нанесенного бюджету, устанавливается

Производство начато по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершено организационной группой; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершено организационной группой; служебный подлог, совершено организационной группой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Кременной, по месту жительства, работы фигурантов дела и в их транспортных средствах.

Изъяты черновые записи, 800 000 гривен и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.
Сейчас организатору и 4 фигурантам дела сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.


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В Луганской области разворовывали средства налогоплательщиков при ремонте больниц и школ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня