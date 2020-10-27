12 ноября в Станице Луганской будет работать мобильный сервисный центр МВД

12 ноября в Станице Луганской будет работать мобильный сервисный центр МВДСегодня, 15:25
12 ноября мобильный сервисный центр МВД отправится для предоставления административных услуг в Станицу Луганскую. Обслуживать граждан в МСЦ МВД два администратора и специалист Экспертной службы МВД.
Услуги, которые вы можете получить:
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- замена водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
- прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
Напоминаем, карантин продолжается, поэтому, не забывайте о соблюдении противоэпидемических мероприятий. 😷