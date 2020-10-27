АМКУ оштрафовал 5 украинских молокозаводов за поддельное масло

Антимонопольный комитет Украины начинает принимать решения по делам, которые были начаты после масштабного исследования сливочного масла.

Как сообщили в пресс-службе АМКУ, в результате исследований выявлено, что многие производители молочной продукции самом деле вводили в заблуждение потребителей и предлагали им подделки в красивой обертке. Им придется отвечать за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Сливочное масло является товаром повседневного потребления, поэтому социальная значимость вопроса его фальсификации сверхважная. В то же время отметим, что рынок сливочного масла Украины является высококонкурентным. На нем представлены как отечественные, так и зарубежные производители.

Согласно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси - такие, как растительный жир - сразу лишают продукт названия «сливочное масло».

Комитетом выявлен ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт «маслом».

В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигал 90-100%.

Подобное «немасло», помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы. Поэтому речь идет не только о недобросовестной конкуренции и неуважении к потребителю, но и об угрозе здоровью людей.

Используя названия «масло солодковершкове» на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, которая вводит в заблуждение потребителей.

Кроме того, это могло оказать им неправомерные конкурентные преимущества. А все это является нарушением Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Поэтому 10 ноября, решениями АМКУ были наложены штрафы на таких недобросовестных производителей:

ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.) - 20,6 млн гривень.

ООО «Малороганський молочный завод» (Харьковская обл.) - 4,4 млн гривень.

ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.) - 3,6 млн гривень.

ООО «Симол» (Киевская обл.) - 1 млн гривень

Неделей ранее, 4 ноября 2020 года, временной административной коллегией Комитета было принято решение о штрафе ООО «Интер-Мол» (Днепр), которое совершала аналогичные действия. Этой компании придется заплатить в бюджет 968 тыс. гривень.