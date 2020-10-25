С 14 ноября в Украине хотят вводить на выходные локдаун для бизнеса

В Украине локдаун будет очень трудно перенести малому и среднему бизнесу. Таким образом предлагается введение жесткого карантина выходного дня.

О том, что планируется ввести в Украине, рассказал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

«Понимая, что у нас, кроме COVID-19, не очень хорошие дела с экономикой, мы понимаем, что полный локдаун будет очень трудно перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в субботу и воскресенье — наше предложение — начиная с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника, чтобы в нашей стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки. Все остальное, например, рестораны, кафе или другие заведения общественного питания, чтобы они работали исключительно на вынос», — рассказал Степанов.

По его словам, Минздрав будет рекомендовать, чтобы остальные магазины, ТРЦ в субботу и воскресенье были закрыты. «Это касается всех остальных развлекательных заведений, любых развлекательных событий… Чтобы они в субботу не происходили», — добавил он.

«В связи с чем мы это делаем… Нам очень важно разорвать эту цепь передачи болезни. Разумеется, если в субботу и воскресенье у нас ничего не работает, только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, то количество контактов между людьми в эти два дня будет на минимальном уровне. Это будут исключительно контакты между своей семьей… Это нам позволит сбивать так называемую волну распространения коронавирусной болезни в эти два дня… Такое предложение от Минздрава связано с тем, что мы хотим максимально найти баланс, не останавливая полностью экономику», — пояснил Степанов.