Луганские школьники победили на Всеукраинском фестивале социальной рекламы

Школьники из Луганской области Яна Петрова и Евгений Белоус стали настоящими мотиваторами экологических изменений на Всеукраинском фестивале социальной рекламы «WASTE MANAGEMENT SCHOOL RECYCLING».

Их ролики соревновались за подарочный сертификат наряду с работами школьников из 44 учебных заведений 20 областей Украины.

Яна Петрова из Северодонецкого городского Центра детского и юношеского творчества подготовила видео о сортировке, где в анимационной форме рассказала о раздельном сборе отходов.

Белоус Евгений из коммунального заведения «Лисичанская специализированная школа I-III ступеней № 27 Лисичанского городского совета Луганской области» в своем видеоролики осветил тему Zero Waste – жизнь без лишних затрат и мусора. «Сортируют, сокращай, минимизируй отходы. Не останавливайся, поддерживай добрые привычки», – звучит призыв в видео.

В конкурсе приняло участие 75 команд. Юные активисты создавали ролики, постеры и внешнюю социальную рекламу ради информационного эко просвещения, а также с целью напоминания людям о их негативных действиях для планеты. Работы всех участников можно посмотреть по ссылке .

«В этот раз мы решили предварительно не покупать подарки, поскольку хотели приобрести то, что нужно конкретной школе. Поэтому победители конкурса получили сертификаты на суммы от тысячи до 5000 гривен. По условиям, на эти средства они могут выбрать любую вещь, что принесет пользу для своего учебного заведения. Таким образом, участники могут не только внести вклад в формирование экологической культуры в Украине, но и активностью принести пользу своей школе», – комментирует Ксения Ренчковська, глава Международного молодежного движения «School Recycling World» в Украине.

К рассмотрению участникам предлагали три темы: сортировка мусора как ресурс, ценность ответственного потребления и движение Zero Waste (жизнь с минимальным производством мусора).

«Определять победителей было достаточно сложно, поскольку каждая работа уникальна и достойна внимания. Мы с восторгом смотрели каждый ролик, постер и борд. Поэтому общим решением оставили ссылки на работы на странице нашего сайта, чтобы каждый желающий смог зарядиться решимостью к экодействий. Хочу поблагодарить каждого активного школьника за проявленную инициативу и работу над ее креативной реализацией», – добавляет Юлия Мархель, основательница Международного молодежного движения «School Recycling World».

Главный организатор фестиваля – Международный молодежный движение «School Recycling World» при содействии Министерства образования и науки Украины, Национального эколого-натуралистического центра и поддержке генерального партнера – компании PepsiCo Украина, которая помогает развивать культуру сознательного обращения с отходами.