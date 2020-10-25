Местные бюджеты Луганской области получили более 3 млрд гривень

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-октябрь 2020 году в местные бюджеты поступило 3 млрд 5 млн гривень налогов и сборов.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 поступления увеличились на 253,6 млн гривень . Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогов.

В частности, 2,1718 млрд гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом больше на 229,5 гривень гривен.

Единого налога поступило 369,2 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 29,1 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганской области в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.