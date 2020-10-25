Кабинет министров Украины озвучил деление городов и районов на зоны карантина. В Украине почти все области находятся в «оранжевой» зоне и 11 городов — в «красной».

В Луганской области в «красной» зоне остался только Марковский район. Остальные, включая города Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и Счастье — в «оранжевой».

В «красною» зону попали: Житомир, Ужгород, Запорожье, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Харьков, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.

Также в красной зоне полностью находятся Полтавская и Житомирская области.

Напомним, новое деление вступает в силу с понедельника. 9 ноября 2020 года.

Всего в Украине за последние сутки выявлено более 9700 новых случаев COVID-19 и 200 человек умерли от последствий коронавируса.

В Луганской области с начала эпидемии выявлено 4214 случаев коронавируса.