В Украине вводят штрафы за пребывание без маски в транспорте или общественных зданиях

Верховная Рада приняла законопроект №3891 об усилении ответственности за несоблюдение мер карантина. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно закону, штраф за не надетую маску будет от 170 до 255 гривен. Как пояснял ранее глава Минздрава Максим Степанов, протокол будут составлять сразу на месте.

За принятие законопроекта проголосовали 262 народных депутата. Большинство голосов ЗА дали фракции Слуги народа, ЕС и Голоса.

По новому закону, оштрафованы будут лица, которые пребывали в общественных зданиях или в общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты.

В тексте документа отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно, а также они должны прикрывать рот и нос.



