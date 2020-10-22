Российские террористы 11 раз обстреливали позиции ВСУ - один боец ранен

5 ноября в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили одиннадцать обстрелов в нарушение договоренностей о прекращении огня.

В Луганской области боевики в районе Попасной обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, террористы задействовали беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.

Девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области.

Вблизи Старогнатовки боевики вели огонь из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. Со стороны временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем.

Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра. Действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы.



