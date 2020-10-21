В Бахмуте обнаружили нелегальную АЗС

Сотрудники Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории одной АЗС Бахмутского района обнаружили без разрешительных документов на право хранения емкости с дизельным топливом, сжиженным газом и бензином различных марок общей стоимостью 522 тыс. гривень и оборудование стоимостью 950 тыс. грн.

В отношении лиц, незаконно хранили оборудования и горюче-смазочные материалы, составлены протоколы, а оборудование и топливо изъято в порядке ст.265 КУоАП и переданы на ответственное хранение до принятия соответствующего решения суда в соответствии с действующим законодательством.