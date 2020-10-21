Оккупированные Ровеньки и Родаково остались без воды

Оккупированные Ровеньки и Родаково остались без водыСегодня, 12:41
На оккупированной территории Луганской области город Ровеньки и еще более 10 населенных пунктов остались без воды. Еще несколько городов получат воду в сокращенном объеме.
«Лугансквода» планирует 7 ноября возобновить подачу воды в часть населенных пунктов оккупированного Славяносербского района и восстановить водоснабжение пяти городов, приостановленное из-за ремонта на Родаковском водозаборе.
Сейчас прекращено водоснабжение поселка городского типа Родаково, сел Суходол, Хрустальный, Новодачное и Замостье Славяносербского района. В города Алчевск, Перевальск, Брянка, Кадиевка и Голубовское недопоставка воды составит 30%.
Кроме того, подача воды остановлена в Ровеньки и часть Должанского района из-за ремонта на магистральном водоводе
Возобновить водоснабжение в вышеуказанные населенные пункты планируется только к 7 ноября.