Минздрав Украины предложит усилить карантин из-за распространения COVID-19: полностью запретить массовые мероприятия, закрыть спорт-комплексы и бассейны, в ТРЦ позволить работать исключительно магазинам, закрывать нарушителей карантина.

Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Минздрав хочет предложить правительству дополнительные карантинные ограничения на территории Украины.

Ограничения будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах.

Также Минздрав предлагает оставить работающими в торгово-развлекательных центрах исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику страны.

Также планируется запретить проведение всех массовых культурных мероприятий и ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарных норм, которые прописаны в постановлении Кабинета министров Украины.

По мнению чиновников, это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто придерживаются - чтобы могли работать в условиях карантина.

Ляшко добавил, что в постановление внесут рекомендации субъектам хозяйствования внедрить отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет, а именно с 10 до 12 часов. По словам главного санитарного врача, это не запрет пожилым людям ходить в магазины или аптеки в другое время, но Минздрав надеется, что люди других возрастных групп не будут в это время посещать магазины и аптеки.