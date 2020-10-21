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Кравчук предлагает выборы на оккупированных территориях 31 марта

Сегодня, 10:17 citynews.net.ua | Напечатать

Подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года, сообщил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года», — рассказал он агентству «Интерфакс-Украина».


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