4 ноября 2020 года российские террористы 6 раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях.

Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках российские боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного террористы вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы отмечено пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Украинские военный из стрелкового оружия сбили беспилотник боевиков.