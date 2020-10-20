В Попасной вода будет по графику и не во всех районах

Сегодня в Попаснянском районе были обесточены объекты водоканала. В результате вода для жителей города с 4 ноября будет подаваться по новому графику:

ВНС «2-подъем ВРЗ» (микрорайон ВРЗ) — ежедневно с 18:00 до 21:00.

ВНС «Гидроузел» (кв. Оседача, часть м-на Черемушки) — со скважины целый день, подкачка насосным агрегатом с 18:00 до 21:00.

ВНС «Черемушки» (часть м-на Черемушки) — водоснабжения не будет.

ВНС «Железнодорожная больница» (р-н больницы и ул. Циолковского) — ежедневно с 5:00 до 23:00, возможно отсутствие воды на верхних этажах.

Центр города (первые, вторые этажи без подкачки) — 05.11.2020 с 19:00 до 21:00; 07.11.2020 г. С 19:00 до 21:00, а на верхних этажах возможно отсутствие воды

район Мельница и Южная часть города — 05.11.2020 г. с 19:00 до 21:00; 07.11.2020 г. С 19:00 до 21:00.

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, Попаснянский районный водоканал от энергоснабжения отключен по требованию «Укринтерэнерго».

Задолженность предприятия возникла из-за поставок воды на оккупированные российскими террористами территории Луганской области.