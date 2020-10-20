В Луганской области отводят украинскую армию из Нижнетеплого и Петровки

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения вооруженных сил и средств на Донбассе. Об этом заявил и.о. командующего Объединенных сил Виктор Ганущак на брифинге 4 ноября.

«По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка в Донецкой области, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое - в Луганской. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой», — сказал командующий.

На сегодня разведение сил на Донбассе произошло только на трех пилотных участках — вблизи Станицы Луганской и Золотого на Луганщине, а также в районе Петровского на Донетчине.

Также в рамках открытия нового КПВВ в Счастье там практически не будет военного контингента. А новые участки разведения из-за масштабных лесных и степных пожаров практически остались без минных заграждений, которые могут препятствоать наступлению российских террористов или проникновению ДРГ.