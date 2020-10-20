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Австрийские инженеры обещают быстрое строительство областной больницы для Луганской области

Вчера, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

В сентябре текущего года в Вене (Австрия) с компанией «Vamed Engineering GmbH» была достигнута договоренность об инвестировании 160 млн евро в строительство областной больницы для Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, представители австрийской компании «Vamed Engineering GmbH», прибыли сегодня в Луганскую область, чтобы на месте скорректировать технические задания и согласовать план совместных действий в этом направлении.
«Луганская область действительно находится в трудной ситуации. Все основные инфраструктурные объекты, в том числе и областная больница, остались на временно оккупированной территории», - обратился к представителям Vamed Engineering GmbH  председатель облгосадминистрации.
Он акцентировал, что решения, связанные со строительством больницы, будут приниматься очень быстро. Ведь статус и полномочия военно-гражданской администрации Северодонецка этому способствуют.
Со своей стороны, господин Михаэль Бриде отметил, что инфраструктура области меняется к лучшему, и пообещал - проект будет реализован быстро и в ближайшее время. Сейчас компания уже получила ответ от Дойче Банка, который готов предоставить долгосрочный кредит под государственные гарантии Украины, что требует согласования с Министерством финансов.
Уже в ходе обсуждения встал вопрос создания онкологического отделения в составе будущей больницы с возможностью проведения лучевой и химиотерапии. Специалисты из Австрии согласились с позицией луганских коллег, но попросили конкретные предложения и расчеты, поскольку создание такого отделения значительно удорожает проект.
Кроме того, была отмечена необходимость создания условий для предоставления перинатальной, акушерской помощи, а также функционирования службы крови в областной больнице.
«Мы 40 лет строим больницы, поэтому уже наработали определенные решения. Как любая европейская компания, мы работаем по принципу «форма следует за функцией». Если компания берется за проект, то всегда его завершает. На всех пяти континентах», - заверил участников встречи Михаэль Бриде.
Обсудив общие вопросы, представители «Vamed Engineering GmbH» вместе с руководителем Северодонецкого военно-гражданской администрации Александром Стрюк выехали на площадку, которая предлагается для строительства областной больницы.


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