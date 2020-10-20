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Верховная Рада поддержала выделение 1,4 млрд гривень на зарплату шахтерам

Вчера, 14:39 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд гривень на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины.

Законопроект № 4119, который направлен на то, чтобы урегулировать многолетний конфликт между НАК «Нафтогаз Украины» и Укрнафтой. Для этого высвободят средства зарезервированные для арбитражных судов, которые сейчас идут в интересах государственной компании НАК «Нафтогаз». Общая сумма составит более 10 млрд грн.

1,4 млрд гривень направят на выплату задолженности шахтерам по зарплатам, а все остальные перечислят для пополнения фонда борьбы с коронавирусом.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект имеет целью:

— урегулировать бюджетную задолженность ПАО «Укрнафта» прошлых периодов с учетом штрафных и финансовых санкций;

— обеспечить дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями, приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудование для проведения лабораторных и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения;

— обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий;

— урегулировать расчеты по зеленой энергетике.

На прошлой неделе Кабинет министров Украины принял решение о выделении 1,4 млрд гривень из Фонда борьбы с COVID-19 на погашение задолженности по заработной плате и ее своевременную выплату в дальнейшем работникам государственных шахт. Но это решение должно было подтверждено соответствующим законом, который принимает Верховная Рада


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