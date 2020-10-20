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Вернуть средства за пробное ЗНО 2020 можно до 1 декабря

Сегодня, 11:53 citynews.net.ua | Напечатать

Процесс возвращения средств за отмененное пробное ЗНО продлится в Украине до 1 декабря 2020 года. Средства уже возмещены более чем 155 тысячам граждан.

Общая сумма возвращенных средств составляет 38 млн 141 тыс. 510 грн - это 72,7% от суммы, выделенной из фонда борьбы с COVID-19.

Возврат средств осуществляется Министерством образования и науки совместно с ПриватБанком с 1 июля. Сейчас средства получили 155636 участников, составляет 71,2% от общего количества.

Все, кто еще не обратился за возмещением, имеют 27 дней на урегулирование этого вопроса.

Чтобы получить средства, необходимо до 30 ноября:

  • получить / иметь карточку ПриватБанка;
  • проверить актуальность информации, указанной при регистрации, войдя в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Необходимо обратить внимание на правильность указания фамилии, имени, отчества, а также номера мобильного телефона, который привязан к карте ПриватБанка, - он должен быть только один.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА?

Средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование.

Как получить средства через ПриватБанк?

Необходимо иметь любую карту в ПриватБанке, оформленную именно на участника / участницу пробного ВНО. Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, указанным при регистрации на пробное ЗНО как основной.

Как узнать о получении средств?

Те участники, у которых есть карточка ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту.

Что делать, если нет карты ПриватБанка?

Необходимо обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения. Несовершеннолетние участники пробного ЗНО также могут оформить карту ПриватБанка.

Когда нужно успеть оформить карту?

Как можно скорее - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.

Что делать, если при регистрации на пробное ВНО указан телефон одного из родителей? Или если за это время свой номер телефона изменился?

Необходимо зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО и изменить основной номер телефона на тот, что привязан к карте.

Инструкция по возврату средств также размещена на сайте ПриватБанка.

Напомним, в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня - из всех предметов.

17 июня Кабинет Министров Украины утвердил порядок возврата средств всем участникам пробного ВНО. На это будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями.


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