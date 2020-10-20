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В Луганской области выбрали мэров 4 городов

Сегодня, 10:51 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты местных выборов на пост городского головы в 4 городах Луганской области - Рубежном, Кременной, Сватово и Старобельске.

По данным ЦВК в Рубежном мэром стал Сергей Хортив, баллотировавшийся от партии Наш край. За него проголосовали 61,65% принявших участие в выборах жителей Рубежного.

Победителем на выборах в Кременной признан Владимир Струк от партии Оппозиционная платформа - За жизнь - экс-нардеп и бывший поселковый голова поселка Юбилейный. За него проголосовали 51,68% избирателей.

Должность Сватовского городского головы займет Вита Слепец, выдвинутая партией Оппозиционная платформа - За жизнь и получившая поддержку 51,52% избирателей.

Также определен городской голова Старобельска - Яну Литвинову поддержали 37,31% избирателей. За ее ближайшую конкурентку на этот пост - проголосовали 19,33% избирателей.


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