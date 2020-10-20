В Луганской области за день умерли от коронавируса 11 человек

За 3 ноября в Луганской области выявили 107 новых случае COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 человек. Наибольший уровень заболеваемости фиксируется в городах Северодонецк и Рубежное, Кременском и Старобельском районах.

Всего с начала эпидемии в Луганской области выявлено 3998 заболевших и 93 человека умерли.

В Украине за последние сутки выявлено рекордное количество случаев COVID-19. По данным системы мониторинга СНБО, за 3 ноября коронавирус подтвержден у 9 524 пациентов. Умерли 199 человек.

Лидером по заболеваемости является Киев, где за сутки выявлено 856 новых случаев коронавируса.

Также рекордное количество заболевших в Харькове - 850 новых случаев, Донецкой (+636 заболевших), Одесской (+547 заболевших) и Хмельницкой (+511) областях.