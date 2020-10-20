Апелляционный суд Милана оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии обвинили в убийстве итальянского репортера на Донбассе в 2014 году.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его», — написала она.

Эту информацию подтвердил глава МВД Арсен Аваков.

«Виталий Маркив свободен и возвращается в Украину!» — написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, что вызвало возмущение в Украине. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды в деле Маркива.